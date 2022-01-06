Заболеваемость коронавирусом в Крыму вышла на уровень конца марта прошлого года

74 человека заболели коронавирусом в Крыму за сутки. Фото: Архив КП.

Коронавирусом в Крыму за сутки заразились 74 человека. Таким образом суточный прирост заболевших 5 января достиг уровня конца марта прошлого года. Так, 28 марта 2021 года в Крыму было зарегистрировано 73 новых случая заболеваемости Covid-19, а днем позже - 75.

Как сообщает Министерство здравоохранения республики, всего с начала пандемии в Крыму коронавирусом заболели 127 397 человек.

За сутки лаборатории обследовали на ковид 2 157 человек. За это время выписаны с выздоровлением 73 человека. В то же время еще 20 человек умерли. Таким образом количество смертей от Covid-19 на полуострове достигло 4 473 человек.

До 20 декабря в Крыму отменено требование о предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест.

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