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Общество6 января 2022 8:05

Под Белогорском иномарка столкнулась с автобусом

Прокуратура проводит проверку
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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Прокуратура организовала проверку ДТП в Белогорском районе. Фото: Иллюстрационное wikipedia

Прокуратура организовала проверку ДТП в Белогорском районе. Фото: Иллюстрационное wikipedia

Прокуратура начала проверку ДТП под Белогорском, где накануне вечером столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По предварительной информации, вечером, 5 января в районе села Вишенное Белогорского района произошло столкновение легкового автомобиля «Chevrolet Lanos» с автобусом, следовавшим из города Симферополь в поселок Нижнегорский, в котором кроме водителя находилось 7 пассажиров. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадал, - сообщили в прокуратуре республики.

В ходе проверки надзорное ведомство проверит соблюдение перевозчиком требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.

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