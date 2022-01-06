В Рождество в Крыму немного похолодает

В Крыму по-прежнему ветрено. Фото: Архив КП.

Снижение температуры воздуха на 2-3 градуса прогнозирует крымский гидрометцентр. По данным синоптиков, в Рождество, 7 января, столбики термометров в Крыму покажут +4…+9 тепла. А в ночь на 8 января местами опустятся до отметки в -3...+2 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

- 7 января, преимущественно без осадков. Ветер ослабеет. Температура воздуха понизится на 2-3 градуса, - сообщили в гидрометцентре.

6 января погоду в Крыму еще определяет влажная воздушна масса из Атлантики. Вероятны небольшие дожди, по-прежнему дует сильный юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с. Температура воздуха днем +9…+14.

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