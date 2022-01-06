Путин поручил до августа решить вопрос с мобильной связью в Крыму

В Крыму обещают решить проблему с мобильной связью. Фото: Архив КП

Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму. Об этом говорится в перечне поручений, данных по итогам пресс-конференции президента, сообщается на сайте Кремля.

-Принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и Севастополя, в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет и доступности таких услуг для населения, – говорится в сообщении.

В документе уточняется, что срок исполнения поручения – до 1 августа 2022 года. Ответственным за выполнение определен глава правительства Михаил Мишустин.

Ранее на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал, что проблема с мобильной связью в Крыму будет решена. А глава республики Сергей Аксёнов заявил, что заинтересованность работой в Крыму выразили несколько федеральных операторов мобильной связи.

Сейчас крупные российские операторы в Крыму не работают, опасаясь санкций.

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