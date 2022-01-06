В аэропорту Симферополя прозвучал рождественский концерт

В аэропорту Симферополя прошли съемки рождественского концерта. Фото: пресс-служба аэропорта Фото: другой источник.

Симферопольский аэропорт стал площадкой для рождественского концерта классической музыки, запись которого проходила для одного из крымских телеканалов.

В терминале аэропорта прозвучали произведения в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии и Камерного хора «Таврический благовест», сообщает пресс-служба аэропорта.

- Съемки проводились поздно вечером, во время ночного перерыва в обслуживании рейсов, в отсутствие пассажиров, - сообщили в пресс-службе.

Музыканты камерного оркестра Крымской филармонии исполнили «Новогоднюю увертюру» Романа Курочкина, «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, а также джазовые вариации на тему «Jingle Bells». А хор «Таврический благовест» спел рождественские колядки и совместно с симфоническим оркестром «Рождественскую сюиту» московского композитора Натальи Шайдулловой. Запись концерта уже доступна на youtube.

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