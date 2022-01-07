Погода на 7 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Ялте переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 января на Крымском полуострове по-прежнему хозяйничает влажный воздух из Атлантики.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Северный ветер до 12 м/с. Стоблик термометра покажет +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +8…+12°, северо-восточный ветер 2-10 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +3…+10°, северный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +4…+7°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +4…+7°, юго-западный ветер 7-17 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +2…+7°, северный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +1…+11°, скорость западного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +8…+11°.

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