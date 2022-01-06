В центре Симферополя установили рождественский вертеп

Рождественский вертеп в центре Симферополя. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Традиционный рождественский вертеп установили в центре Симферополя. Он появился на пересечении улиц Пушкина и Горького рядом с городской елкой. Фигуры младенца Иисуса, Марии, Иосифа выполнены в натуральную величину.

В Симферополе рождественский вертеп расположился на пересечении улиц Пушкина и Горького. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Установили вертеп и у входа в храм Свято-Троицкого женского монастыря. Библейскую историю здесь передают фигуры святых и мягкие игрушки.

Библейскую историю передают фигуры святых и мягкие игрушки. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Рождественский вертеп появился и на центральной площади в Керчи. Из-за реконструкции площади вертеп расположили правее от традиционного места, недалеко от храма Иоанна Предтечи.

Рождественский вертеп в центре Керчи. Фото: Юлия МАРКИНА

Вертепная композиция традиционно воспроизводит сцену Рождества, для чего используются объемные фигурки из различных материалов. Часто это сцена не только рождения Христа, а и поклонения пастухов и волхвов. Неизменными персонажами вертепа являются Дева Мария, Младенец Иисус и Святой Иосиф.

Вертеп в Свято-Троицком монастыре. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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