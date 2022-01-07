В Крыму за сутки зафиксировали 69 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

За сутки в Крыму зарегистрировали 69 случаев коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. За 6 января в лабораториях республики было обследовано 2016 человек.

С начала пандемии в Крыму заболели коронавирусом 127 466 человек. Скончались за минувшие сутки 14 человек, за весь период умерло от коронавируса 4 487 человек.

Количество выздоровевших за сутки - 68 человек, за весь период с начала пандемии – 118 878 пациентов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50