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Здоровье7 января 2022 7:25

В Крыму за сутки зафиксировали 69 человек с коронавирусом

С начала пандемии в республике заболели ковидом 127 466 человек
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

За сутки в Крыму зарегистрировали 69 случаев коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. За 6 января в лабораториях республики было обследовано 2016 человек.

С начала пандемии в Крыму заболели коронавирусом 127 466 человек. Скончались за минувшие сутки 14 человек, за весь период умерло от коронавируса 4 487 человек.

Количество выздоровевших за сутки - 68 человек, за весь период с начала пандемии – 118 878 пациентов.

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