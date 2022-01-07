За декабрь в Крыму вступили в брак около тысячи пар

Фото: Архив "КП"

В последний месяц 2021 года в Крыму вступили в брак 814 пар. Из них 27% - мужчины и женщины от пятидесяти до восьмидесяти лет, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

Больше всего новобрачных было в Симферополе, где зарегистрировали 230 новых семей за месяц. В Ялте молодоженами стали 160 пар, а в Евпатории- 71.

Средний возраст вступивших в брак – 29-36 лет.

Самые популярные имена среди декабрьских женихов – Александр, Сергей и Андрей, а среди невест – Татьяна, Елена и Анастасия.

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