В МВД Крыма предупредили о мошенниках, продающих дешевые путевки

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В сети интернет активизировались мошенники, которые размещают фейковые объявления о том, что в гостиницах есть свободные места. В объявлениях указывают невысокую цену, чем и привлекают потенциальных покупателей, а затем требуют предоплату.

О такой схеме мошенничества предупредили в МВД по Крыму.

Сообщается, что злоумышленники активизируются зимой, когда многие начинают выбирать и бронировать места отдыха на лето. В ведомстве предупредили, что за многие предложения с большими скидками выставляют именно аферисты. Их основная цель – убедить жертву внести предоплату, а потом мошенник скрывается.

- Доверчивые пользователи соглашаются на сделку и перечисляют крупную сумму, как они думают, представителю сферы туризма. Они с нетерпением ждут летнего отпуска, чтобы отправиться на отдых к морю. Но уже на месте оказывается, что никакого номера они не бронировали, или вообще гостиницы такой нет, - поясняют в МВД.

Полицейские рекомендуют искать информацию о наличии мест в гостиницах на проверенных сайтах. Нужно обращать внимание на контактную информацию. Чем меньше данных, тем хуже. Еще один факт, который должен насторожить – предоставление большой скидки при условии полной оплаты сразу.

Также в МВД предупредили, что не нужно перечислять деньги за проживание в отеле на карту физлица, поскольку гостиничные и санаторно-курортные комплексы открывают в банке счет предприятия.

В реквизитах для оплаты указывается ИНН, который можно проверить на сайте nalog.ru. На сайте должна быть информация о дате основания предприятия. Тем юрлицам, которые существуют меньше года, лучше не доверять.

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