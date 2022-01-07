В Крыму ждут увеличения турпотока на 30-40% после строительства горнолыжного курорта

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После создания горнолыжного курорта туристический поток в Крыму может увеличиться на 30-40%. Такой прогноз озвучил генеральный директор Корпорации развития региона Дмитрий Ворона.

- Практика других регионов показывает, что после создания горнолыжной инфраструктуры загрузка отелей в зимний период возрастает на 30-40%, если брать ко всему турпотоку за год. Это, конечно, огромные цифры, импульс к развитию Крыма, - цитирует ТАСС Дмитрия Ворону.

По его словам, корпорация и министерство экономики РК активно работает над тем, чтобы в Крыму появился горонолыжный курорт. Также Дмитрий Ворона напомнил, что вопрос возможная господдержка проекту обсуждалась с главой РК Сергеем Аксеновым.

- Проект очень капиталоемкий и требовательный к территории, на которой он реализуется, поскольку предложенные площадки находятся в охраняемых природных зонах. Один из главных - это вопрос водоснабжения. Чтобы работали снежные пушки, необходима вода, - подчеркнул глава корпорации.

Он также добавил, что в условиях дефицита воды в Крыму нужно решать этот вопрос не в ущерб жителям и экологии. Для этого будут проведены дополнительные исследования.

Напомним, в октябре прошлого года появилась информация, что власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о том, чтобы создать на полуострове горнолыжный курорт. Для этого рассматриваются две площадки – плато Ай-Петри или Ангарский перевал.

В прошлом году Крым побил рекорд по количеству туристов – полуостров посетили 9,5 миллиона отдыхающих.

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