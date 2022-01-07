Немецкая овчарка помогла крымским полицейским раскрыть кражу

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В Красноперекопском районе Крыма служебная собака помогла полицейским поймать вора. Немецкую овчарку по кличке Ильхан силовики привели на место преступления, чтобы раскрыть кражу с проникновением.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, жительница Красноперекопска проснулась от того, что разбилось оконное стекло. Женщина обратилась в полицию, обнаружив пропажу папки с документами, трех тысяч рублей и мобильного зарядного устройства. Она обратилась в полицию.

Правоохранители осмотрели место и обнаружили следы крови на окне. Предполагаемым подозреваемым в совершении преступления оказался местный житель, который был неоднократно судим за имущественные преступления. Немецкая овчарка взяла след и привела полицейских к квартире, в которой живет подозреваемый.

36-летний местный житель признался в том, что совершил кражу. У него и нашли украденное. При этом мошенник порезался, когда разбивал стекло. Так что, полицейские отвезли его в больницу и после этого задержали.

В отношении вора возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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