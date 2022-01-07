В Крыму около 70% объектов культурного наследия нуждаются в ремонте

Фото: Архив "КП"

В Крыму около 70% всех объектов культурного наследия нуждаются в ремонте или реставрации. В их число входят как федеральные, так и региональные памятники, сообщила министр культуры Крыма Татьяна Манежина в комментарии ТАСС.

По ее словам, на территории республики сейчас числится 4831 объект культурного наследия федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного и археологического наследия. 2737 из них были выявлены недавно.

Самые известные памятники культурного наследия в Крыму – Воронцовский, Ливадийский дворцы, Бахчисарайский дворец, Судакская крепость и другие.

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