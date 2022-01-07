Женщина упала и подвернула ногу на тропе Голицына

Фото: МЧС по РК

Во время новогодних каникул туристка упала, прогуливаясь на южном склоне горы Коба-Кая в районе Разбойничьей бухты. Из-за падения она подвернула ногу и не смогла дальше идти.

На место ЧП прибыли трое спасателей дежурной смены, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Они оказали пострадавшей первую помощь, наложили шину, а потом на носилках доставили женщину к машине скорой помощи.

Туристка отказалась от госпитализации, а позже спасатели получили письмо со словами благодарности.

- Непредвиденные обстоятельства настигают нас в самый неудачный момент. Для меня это было падение с лестницы на тропе Голицына, да не где-то в начале, а на Разбойничьем пляже - самой нижней и самой удаленной от входов точке. Жуткую боль перебивала мысль о том, как же мне выбираться, если я не могу встать... Туристы рассказали про «КРЫМ-СПАС». Нет границ моей благодарности этим трем ребятам. Вы - настоящие герои и спасатели, - сказано в письме.

Также женщина отметила, что спасатели очень быстро прибыли на помощь, и у них было все необходимое.

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