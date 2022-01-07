В Кунсткамере нашли античные артефакты, обнаруженные во время раскопок в Крыму

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В музее антропологии и этнографии РАН (Кунсткамере) в Санкт-Петербурге нашли античные артефакты, обнаруженные во время экспедиции в Крыму в начале XX века.

Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник отдела археологии МАЭ РАН Станислав Бельский, это раскопки 1903-1905 годов, материалы которых поступили в Кунсткамеру и оказались забытыми на долгое время. Археолог Николай Печенкин, передавших находки раскопок, был военным офицером. Он пропал без вести в 1919 году, когда отправился на раскопки Херсонеса по заданию Археологической комиссии.

- Коллеги стали по другим проектам изучать архивы и обнаружились и многочисленные его отчетные записи, дневники, рисунки, рисунки вещей. Быстро выяснилось, что вещевые коллекции благополучно сохранены, хранятся в музее и ждут своего часа. Час настал через 100 с лишним лет. Мы это все собрали, привели в порядок и опубликовали, - рассказал Станислав Бельский.

По его словам, в музее хранилось больше 200 предметов, относящихся к позднескифскому периоду (III-IV века н. э.). Их нашли около Севастополя.

Среди артефактов есть монеты и стеклянные сосуды, украшения, янтарные бусы и даже скарабеи из египетского фаянса. Были сделаны анализы металлов, из которых изготавливали предметы.

Научный сотрудник также сообщил, что в музеях довольно часто всплывают материалы, которые были никому неизвестны или считались утерянными.

Однако будут ли экспонаты представлены на выставке, пока неизвестно. Станислав Бельский отметил, что археологическая экспозиция в Кунсткамере закрыта много десятков лет.

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