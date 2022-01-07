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Общество7 января 2022 14:34

В Евпатории скончалась чиновница, возглавляющая департамент труда и соцзащиты населения

Анжелике Федоренко было 55 лет
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
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Анжелика Федоренко. Фото: Роман Тихончук/Instagram

Анжелика Федоренко. Фото: Роман Тихончук/Instagram

В Евпатории скончалась руководитель департамента труда и социальной защиты населения Анжелика Федоренко.

- Ушла из жизни наша коллега Анжелика Валерьевна Федоренко. Многие годы она возглавляла департамент труда и социальной защиты населения в Евпатории, жители города хорошо знают, с какой отзывчивостью и добротой она всегда была готова помочь каждому. От себя лично и от всей администрации города выражаю глубокие соболезнования родным и близким Анжелики Валерьевны, - написал глава администрации Евпатории Роман Тихончук в своем Instagram.

Соболезнования по поводу смерти чиновницы также выразили в Министерстве труда и социальной защиты Крыма.

Анжелике Федоренко было 55 лет. Она работала в сфере соцзащиты граждан с 1984 года, а главой профильного департамента в Евпатории стала с 2010 года.

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