В Крыму начали цвести подснежники

Фото: Вера Зыкова/ Facebook

В первые дни нового, 2022 года, в Крыму расцвели подснежники. Крымчане уже привыкли, что эти первоцветы начинают радовать глаз с конца декабря – начала января. И немудрено – год начался с плюсовых температур, а 31-го декабря и вовсе пошел дождь.

Сейчас воздух прогревается до +10 градусов. Так что, Крым в начале января напоминает сказку «12 месяцев», в которой подснежники становятся реальностью даже зимой.

Фото первых подснежников появилось на странице Никитского ботанического сада. Симферопольцы отметили, что видели распустившиеся цветы на окраинах города.

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