Погода на 8 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 января на Крымском полуострове, как и накануне хозяйничает влажный воздух из Атлантики. День пройдет без природных катаклизмов - опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Столбик термометра поднимется не выше +7…+9°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +3…+7°, северо-восточный ветер 4-14 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +1…+6°, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +2…+4°, северо-восточный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +2…+5°, северо-восточный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском 0…+6°, восточный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +1…+4°, скорость восточного ветра 5-11 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +8…+11°.

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