Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 11 января 2022

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 января без электричества останется часть Симферополя и Севастополя. Причина – ремонт электросетей и трансформаторных подстанций.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

поселок городского типа Грэсовский: СПК «Полет»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Меккензиево лесничество, кв. 59, выдел 31, 32

с 8.00 до 16.00

пр. Победы 96

ул. Горпищенко 140/7, 140/8, 140/9, 140/11, 140/1

ул. Алексея Гущина 36-38 (чет)

садовые товарищества «Дергачи-5», «Дергачи-4», «Дергачи-1», «Дергачи-3», «Вишенка», «Энергетик-2», «Энергетик-5», «Солнечный», «Дергачи-2»

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