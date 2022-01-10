Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 11 января 2022

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 января без электричества останется часть Симферополя и Севастополя. Причина – ремонт электросетей и трансформаторных подстанций.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
поселок городского типа Грэсовский: СПК «Полет»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Меккензиево лесничество, кв. 59, выдел 31, 32
с 8.00 до 16.00
пр. Победы 96
ул. Горпищенко 140/7, 140/8, 140/9, 140/11, 140/1
ул. Алексея Гущина 36-38 (чет)
садовые товарищества «Дергачи-5», «Дергачи-4», «Дергачи-1», «Дергачи-3», «Вишенка», «Энергетик-2», «Энергетик-5», «Солнечный», «Дергачи-2»
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