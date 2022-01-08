Мошенничества стали одними из самых частых преступлений в Крыму

Мошенничества стали одними из самых регистрируемых преступлений Фото: Архив "КП"

Многие преступления против крымчан совершены дистанционно из других регионов, часть зарегистрированных преступлений - деятельность местных аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Мошенники чаще всего используют телекоммуникационные сети и банковские технологии.

Сотрудники полиции напоминают жителям республики о том, что мошенники часто играют какую-либо роль в зависимости от сложившейся ситуации (работник банка, покупатель, продавец), выведывая у жертвы конфиденциальную информацию: номер банковской карты, номер счета, cvv-код.

- В результате преступник получает доступ к счету потерпевшего и, владея необходимой информацией, при помощи услуг дистанционного обслуживания самостоятельно переводит деньги на свой банковский или виртуальный счет, - говорится в сообщении.

Введенный в заблуждение потерпевший может самостоятельно перевести средства на подставной лицевой счет, с которого деньги выводятся на банковский счет или виртуальный кошелек.

Гражданам напоминают, что сотрудники банка никогда не попросят проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки или блокировки карты. В таких случаях следует напрямую связаться с банком. Также не следует называть данные своей карты, в особенности три цифры на обратной стороне карты и код, который приходит в sms-сообщении.

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