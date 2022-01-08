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Здоровье8 января 2022 8:01

В Крыму за сутки выявили 81 нового заболевшего Covid-19

Еще 9 человек, к сожалению, скончались
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Архив "КП"

С 1 января 2022 года суточный прирост инфицированных коронавирусом на территории Республики Крым не превышал 100 человек. Так, за истекшие 24 часа был зарегистрирован 81 новый зараженный. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 127 547 человек, за этот же период 118 937 пациентов выздоровели, 59 - за истекшие сутки.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 799 человек, - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 4 496 человек, 9 - за последние 24 часа.

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