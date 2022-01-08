В Крыму за сутки выявили 81 нового заболевшего Covid-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Архив "КП"

С 1 января 2022 года суточный прирост инфицированных коронавирусом на территории Республики Крым не превышал 100 человек. Так, за истекшие 24 часа был зарегистрирован 81 новый зараженный. Такие данные приводит Минздрав РК.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 127 547 человек, за этот же период 118 937 пациентов выздоровели, 59 - за истекшие сутки.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 799 человек, - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 4 496 человек, 9 - за последние 24 часа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50