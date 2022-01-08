В Севастополе проведут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД Севастополя проведут профилактические мероприятия по выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения Фото: Архив "КП"

Профилактические рейды «Нетрезвый водитель» и «Бахус» пройдут на территории города Севастополя в выходные дни и утром в понедельник, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД города. Цель - предупредить ДТП на дорогах, которые происходят по вине нетрезвых водителей.

Гражданам напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав до двух лет.

- За повторное управление в состоянии опьянения в течение года после лишения данного права предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 264 примечание 1 УК РФ, - говорится в сообщении.

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