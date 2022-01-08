Рождественские богослужения в Крыму прошли без происшествий

Рождественская ночь в Крыму прошла без происшествий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В ночь с 6 на 7 января по православной традиции в Крыму прошли праздничные богослужения, посвященные празднованию Рождества Христова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, в целях безопасности были организованы дежурства специалистов МЧС РФ, которые в случае непредвиденной ситуации могли бы быстро организовать эвакуацию людей.

- Заблаговременно сотрудниками государственного пожарного надзора были проверены места проведения праздничных богослужений на соблюдение всех требований пожарной безопасности, - говорится в сообщении.

Жителям республики напомнили, что во время новогодних и рождественских праздников органы управления и силы МЧС РФ продолжают работу. Всего на страже общественного порядка находятся 383 сотрудника, благодаря которым в этом году Рождественская ночь прошла без происшествий.

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