Погода на 9 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

На ЮБК переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем столбик термометра покажет +10…+12°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +7…+12°, северо-восточный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +4…+10°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Керчи +4…+10°, юго-восточный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +4…+11°, юго-восточный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Черноморском +8…+10°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +4…+12°, скорость юго-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +8…+11°.
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