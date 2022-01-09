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Общество8 января 2022 22:03

Погода на 9 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 9 января 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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На ЮБК переменная облачность.

На ЮБК переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем столбик термометра покажет +10…+12°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +7…+12°, северо-восточный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +4…+10°, северо-западный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +4…+10°, юго-восточный ветер 7-12 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +4…+11°, юго-восточный ветер 6-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +8…+10°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +4…+12°, скорость юго-восточного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +8…+11°.

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