В Крыму выявили 68 новых случаев коронавируса

С начала пандемии на полуострове было выявлено 127 615 заболевших Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние сутки зарегистрировали 68 случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, с начала пандемии на полуострове было выявлено 127 615 положительных на Covid-19.

По данным ведомства, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 251 человек.

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