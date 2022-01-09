В Крыму выявили 68 новых случаев коронавируса

С начала пандемии на полуострове было выявлено 127 615 заболевших
Фото: Архив "КП"
В Крыму за последние сутки зарегистрировали 68 случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Так, с начала пандемии на полуострове было выявлено 127 615 положительных на Covid-19.
По данным ведомства, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 251 человек.
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