В Крыму 12 детей-сирот получили новые квартиры

Сотрудники прокуратуры Крыма подали заявление в суд Фото: Архив "КП"

По требованию прокуратуры Крыма, в новом году 12 сирот получили свои квартиры, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Ключи от нового жилья вручили 12 несовершеннолетним крымчанам, которые остались без попечительства родителей и находились в списке граждан, которые имеют право на бесплатное предоставление жилья.

- Вопреки требованиям закона, после достижения совершеннолетия они не были обеспечены жилыми помещениями, - добавили в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры Крыма подали заявление в суд с требованием обязать администрацию Симферополя обеспечить 12 граждан льготных категорий бесплатным жильем. Суд удовлетворил требования прокурора.

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