В феврале из Москвы в Крым запустят экскурсионный поезд

Конечными точками тура станут Севастополь и Евпатория Фото: Архив "КП"

В феврале из Москвы в Крым начнет курсировать новый экскурсионный поезд «Крымский вояж». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, за семь дней путешествия туристы смогут посетить семь городов: Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпаторию, Симферополь, Феодосию, Керчь и Ростов-на-Дону.

Конечными точками тура станут Севастополь и Евпатория, а затем на поезде можно будет вернуться в Москву.

Первый «Крымский вояж» стартует с Казанского вокзала Москвы уже 17 февраля. Стоимость одного билета – 56 тысяч в купе и 74 тысячи в СВ. За эту сумму для пассажиров будет организовано питание в вагоне-ресторане и в кафе городах пребывания, ночевать туристы будут в поезде. На каждой остановке туристы будут посещать экскурсии, музеи, старинные усадьбы и винодельни.

Рейсы «Крымского круиза» продлятся до 19 мая. Купить билет на поезд можно будет уже в середине января.

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