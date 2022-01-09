Синоптики рассказали, какая погода ждет крымчан в ближайшие дни

В Симферополе 9 января ожидается дождь и переменная облачность Фото: Архив "КП"

В ближайшие дни в Крыму ожидаются дожди и туман, предупреждают в региональном гидрометцентре.

- Ветер северо-восточный 8-13 м/с, 10-11 января местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5; днем +6…+11, - прогнозируют синоптики.

По данным Крымского гидрометцентра, в Симферополе 9 января ожидается дождь и переменная облачность. В Севастополе облачно с прояснениями и восточный ветер до 10 м/с, а на ЮБК - никаких осадков, северо-восточный ветер и тепло до +12 градусов.

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