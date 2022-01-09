В Крыму прошли учения Черноморского флота по уничтожению атакующих вражеских беспилотников

Во время мероприятий военные отработали вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах.

В Крыму прошли учения Морской авиация и ПВО Черноморского флота. Как сообщили в пресс-службе ЧФ, одним из элементов стало отражение атаки беспилотных летальных аппаратов.

- Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» проведена тренировка по зонам ответственности, - отметили в пресс-службе.

Во время мероприятий военные отработали вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах.

В учениях участвовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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