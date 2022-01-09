Жители Симферополя останутся без воды 9 января

Из-за аварии воды не будет с 6.30 до 17.00 на улице Маршала Жукова 23. Фото: Архив "КП"

Жители нескольких улиц в Симферополе останутся без воды 9 января из-за двух аварий на сетях холодного водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Из-за аварии воды не будет с 6.30 до 17.00 на улице Маршала Жукова 23.

Также с 9.50 до 16.00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Беспалова (частично),

- улица Гончарова (частично),

- переулок Алуштинский, а также прилегающие улицы и переулки.

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