Звезда «Уральских пельменей» осталась в восторге после отдыха в Крыму

Фото: Илана Юрьева / Instagram

Во время новогодних праздников в Крым на отдых приехала актриса шоу «Уральские Пельмени» Илана Юрьева. Впечатлениями о полуострове она поделилась у себя в Instagram.

По словам актрисы, за последние несколько лет Крым сильно преобразился.

- Какая разница чей Крым, когда он преображается и становится лучше. Когда строят дома отдыха, рестораны, больницы...а какая здесь природа, иногда захлебываюсь от восторга!, - написала Юрьева и добавила, что эмоции с ней разделила ее семья.

Актриса добавила, что на полуострове есть все: горы, море, можжевеловые парки и хвойные сады.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50