Погода на 10 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 12 градусов

В Крыму местами возможны туманы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +8...+10°, – сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-восточный ветер до 14 м/с, тепло до +10…+12°.

В Ялте, как считают синоптики gismeteo, будет тепло +8…+12°, северо-восточный ветер 3-11 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +1…+6°, скорость северо-восточного ветра 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +5…+8°, северный ветер разгонится до 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи тепло +6…+9°, северо-восточный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +6…+9°, северо-восточный ветер 1-11 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +3…+7°, скорость северо-восточного ветра 2-9 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…11°.

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