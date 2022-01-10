В Крыму появилась на свет редкая карликовая альпака

Окрас у новорожденного очень необычный. Фото: официальный сайт Бахчисарайского парка миниатюр

В первые дни января 2022 года в Бахчисарайском парке миниатюр родилась карликовая альпака. Как рассказал директор парка Виктор Жиленко, это довольно редкое событие.

Окрас новорожденной альпаки белый, а мордочка животного – черная. Детеныш содержится в вольере рядом со своими родителями и чувствует себя хорошо.

- Кажется, что детеныш съел какое-то угощение и испачкался. Но это даже добавляет малышу обаяния. Места для обитания альпак в Бахчисарайском парке миниатюр достаточно. Пополнение популяции свидетельствует о том, что условия содержания животных в Бахчисарайском парке миниатюр близки к природным, - отметил Виктор Жиленко.

Ранее Виктор Жиленко рассказывал о проекте создания в Крыму первого акуляриума. В нем будут содержаться рифовые акулы, которых специально доставят из Сингапура. Если проволочки с документами решается в ближайшие полгода, то парк может открыться в районе Феодосии уже в будущем курортном сезоне.

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