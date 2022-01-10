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Общество10 января 2022 5:12

Снова на работу: Ситуация на дорогах Симферополя 10 января

Первый рабочий понедельник нового года ознаменовался сильной загруженностью на дорогах крымской столицы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Приложение «Яндекс Карты» указывает на пятибалльные пробки

Приложение «Яндекс Карты» указывает на пятибалльные пробки

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

После десятидневного перерыва крымчане вновь вышли на работу и на учебу. На протяжении новогодних и рождественских праздников дорогих были почти что полупустыми, но сегодня ситуация изменилась. И, увы, не в лучшую сторону – приложение «Яндекс Карты» указывает на пятибалльные пробки, «красными» отмечены большинство центральных улиц.

Наиболее сильно загружены улицы: Ленина, Троллейбусная, Куйбышева, Ракетная, Евпаторийское шоссе (р-н ТРЦ «Меганом»), Воровского (на пересечении со Шмидта), Русская, Батурина, Беспалова (на пересечении с ул. Народной), Ялтинское шоссе, проспект Победы и Объездная дорога.

Также сложно проехать по адресам: ул. Александра Невского, ул. Павленко, бульвар Ленина, пер. Шаталова, ул. Москалева, ул. Луговая (пос. Мирное), ул. Аэрофлотская, ул. Севастопольская, ул. Дмитрия Ульянова (на пересечении с ул. Севастопольской), ул. Караимская, проспект Кирова.

Традиционно загружено движение на Советском, Куйбышевском, Московском и Бородинском кольцах.

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