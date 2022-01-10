Ялта вошла в рейтинг городов популярных для отдыха мам и детей в январе

Путешественники отдыхают на январские праздники от 1 до 6 ночей Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В январе 2022 года самыми популярными городами для отдыха мам с детьми стали Ялта, Сочи и Сухум. Такие данным по результатам бронирования номеров опубликовал сайт Tvil.ru.

В первую десятку также вошли Москва, Ярославль, Пятигорск, Сургут, Пермь, Казань и Санкт-Петербург.

Согласно статистике сайта бронирования жилья, путешественники отдыхают на январские праздники от 1 до 6 ночей. В среднем на проживание в городах туристы тратят от 1,3 д 6,2 тысячи рублей в сутки.

Что касается мам с детьми, то они чаще всего путешествуют в январские выходные и тратят на отдых примерно 10 тысяч рублей.

В среднем жилье в Ялте бронируют на 6 ночей, за каждые сутки нужно заплатить около 2,6 тысячи рублей. Дороже обойдется отдых в Москве жилье в которой чаще всего бронируют на 3 ночи, оплачивая за каждую 4,3 тысячи рублей. Сутки проживания в Сухуме обойдутся в 1,2 тысячи рублей, а в Сочи – 2,7 тысячи рублей.

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