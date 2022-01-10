На ЮБК в 2022 году благоустроят видовые площадки и проход к замку «Ласточкино гнездо»

Полуостров готовится принимать по 10 миллионов туристов ежегодно Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В наступившем году крымские власти планируют благоустроить видовые площадки, расположенные вдоль Южнобережного шоссе. В число работ войдет обновление пешего прохода к замку «Ласточкино гнездо» и остановок вдоль трассы, которая ведет на ЮБК. Как отметил в разговоре с ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, нужно повышать в республике уровень сервиса и улучшать инфраструктуру, чтобы полуостров смог принимать по 10 миллионов туристов ежегодно.

На видовых площадках шоссе, ведущего к Южному берегу Крыма, будут отремонтированы системы освещения, созданы креативные фотозоны, сделаны мощения в Гурзуфе, Кореизе, Алупке и Симеизе. Кроме этого, планируется благоустроить видовую площадку в Большой Ялте.

Помимо ЮБК, рассматривается внедрение проектов развития по Феодосии и Керчи. Так, в Феодосии приступят к разработке проекта по ремонту набережной. Также прорабатывается возможность реализации проекта в Евпатории под названием «Золотые пески России». Он подразумевает под собой строительство в регионе набережной и обустройство 11 километров пляжей.

- Ведется проектирование набережных и комплексов берегоукрепительных сооружений в ряде населенных пунктов Черноморского района, в поселках Николаевка и Гурзуф, - добавил Волченко.

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