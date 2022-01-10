Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм10 января 2022 6:38

На ЮБК в 2022 году благоустроят видовые площадки и проход к замку «Ласточкино гнездо»

Планируется обновить все остановки вдоль Южнобережного шоссе
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полуостров готовится принимать по 10 миллионов туристов ежегодно

Полуостров готовится принимать по 10 миллионов туристов ежегодно

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В наступившем году крымские власти планируют благоустроить видовые площадки, расположенные вдоль Южнобережного шоссе. В число работ войдет обновление пешего прохода к замку «Ласточкино гнездо» и остановок вдоль трассы, которая ведет на ЮБК. Как отметил в разговоре с ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, нужно повышать в республике уровень сервиса и улучшать инфраструктуру, чтобы полуостров смог принимать по 10 миллионов туристов ежегодно.

На видовых площадках шоссе, ведущего к Южному берегу Крыма, будут отремонтированы системы освещения, созданы креативные фотозоны, сделаны мощения в Гурзуфе, Кореизе, Алупке и Симеизе. Кроме этого, планируется благоустроить видовую площадку в Большой Ялте.

Помимо ЮБК, рассматривается внедрение проектов развития по Феодосии и Керчи. Так, в Феодосии приступят к разработке проекта по ремонту набережной. Также прорабатывается возможность реализации проекта в Евпатории под названием «Золотые пески России». Он подразумевает под собой строительство в регионе набережной и обустройство 11 километров пляжей.

- Ведется проектирование набережных и комплексов берегоукрепительных сооружений в ряде населенных пунктов Черноморского района, в поселках Николаевка и Гурзуф, - добавил Волченко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50