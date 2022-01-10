Симферопольские полицейские задержали мужчину с «солями»

Находку обнаружили во время личного досмотра. Фото: скриншот из видео МВД по РК

В Симферополе полицейские задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в хранении наркотиков. Как пояснили в пресс-службе МВД по РК, у мужчины нашли во время досмотра пакет с веществом белого цвета.

Парень объяснил, что нашел пакет в лесу. Часть белого вещества он забрал себе, а остатки – закопал там же.

Правоохранители отправили порошок на экспертизу. Оказалось, что у симферопольца при себе себе был N-метилэфедрон, другими словами - «соли».

До судебного заседания подозреваемого поместили в следственный изолятор. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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