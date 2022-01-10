Реконструкцию караимской кенассы в Симферополе планируют закончить к декабрю 2022 года

На объекте уже выполнены все общестроительные работы по приспособлению здания Фото: "КП" Архив

Ремонт караимской кенассы в Симферополе планируют завершить в декабре 2022 года. В министерстве культуры Крыма «Космомолке» объяснили, что реставрация ведется в условиях стесненной городской застройки, поэтому некоторые работы на объекте приходится проводить поэтапно.

На конец прошлого года на 60% выполнено мощение гранитной брусчаткой. Также была подкорректирована сметная стоимость объекта – до 108,8 миллиона рублей. В Минкультуры Крыма уточнили, что перерасчет проводился по причине внесения изменений в документацию во время реставрации.

Для того, чтобы не растерять традиции и сохранить культурное убранство здания, все работы согласовываются с караимской религиозной общиной «Чолпан». Так, обсуждался ремонт алтаря в части деревянного декора: как обрамлять колонны, деревянные панели, ограждения стрельчатых окон и балкон женского отделения. Во время общения с представителями общины вносились коррективы и в сметную документацию. Караимы выбирали эскизы художественной росписи потолка молельного зала вариант, которой в последующем разрабатывался.

- С учетом выбранной концепцией оформления внутреннего убранства кенассы в молельном зале предусмотрены люстры индивидуального изготовления. На территории кенассы возведена ритуальная беседка для проведения караимских праздников, а также навес, - рассказали в Минкультуры РК.

На объекте уже выполнены все общестроительные работы по приспособлению здания: возведены колонны первого этажа с перекрытием, конструкции женского отделения, закончена внутренняя отделка подвала.

Напомним, противоаварийные работы, в том числе и реставрационные, караимской кенассы в Симферополе, которая находиться на улице Караимской, ведутся в рамках ФЦП. В ноябре 2020 года был заключен контракт на проведение второго этапа ремонтных работ. Подрядчик - ООО «Научный реставрационный центр». Стоимость контракта была определена в 92,3 миллионов рублей. До этого «Корпорация АТТА Групп» за 14,1 миллиона рублей выполнила работы по фасаду.

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