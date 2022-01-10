Самолет из Крыма в Москву вылетел с 14-часовой задержкой

На протяжении всего времени с пассажирами работали представители авиакомпании Фото: Архив "КП"

Самолет по направлению Симферополь-Москва вылетел из крымского аэропорта после 14-часовой задержки. Из данных, представленных на онлайн-табло воздушной гавани полуострова, следует, что рейс должен был вылететь в воскресенье, в 14:10.

Но по неизвестным причинам вылет отложили. Пассажирам авиакомпании пришлось ждать отправления своего рейса до понедельника – самолет вылетел в 4:30 утра 10 января.

ТАСС пишет, что все это время пассажиры находились в терминале крымского аэропорта. С ними взаимодействовали представители авиакомпании задержавшегося рейса.

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