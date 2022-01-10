Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 7:33

Самолет из Крыма в Москву вылетел с 14-часовой задержкой

О причинах переноса времени вылета не сообщается
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На протяжении всего времени с пассажирами работали представители авиакомпании

На протяжении всего времени с пассажирами работали представители авиакомпании

Фото: Архив "КП"

Самолет по направлению Симферополь-Москва вылетел из крымского аэропорта после 14-часовой задержки. Из данных, представленных на онлайн-табло воздушной гавани полуострова, следует, что рейс должен был вылететь в воскресенье, в 14:10.

Но по неизвестным причинам вылет отложили. Пассажирам авиакомпании пришлось ждать отправления своего рейса до понедельника – самолет вылетел в 4:30 утра 10 января.

ТАСС пишет, что все это время пассажиры находились в терминале крымского аэропорта. С ними взаимодействовали представители авиакомпании задержавшегося рейса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50