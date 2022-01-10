Симферопольцы жалуются на горы мусора, которые не убирают с осени

Людям стыдно за происходящее. Фото: ВКонтакте/Плохие новости Крым

Жители двора на улице Тургенева пожаловались на горы мусора. По словам людей, в черных мусорных пакетах сложена осенняя листва.

Отходы собрали и, по идее, должны были вывезти в ноябре прошлого года, но уже наступила зима и новый год, а мусор и ныне там.

- В Симферополе во дворе дома по ул. Тургенева, 56 лежат целые горы собранной еще в ноябре листвы. Ужасающие. Стыдно, - опубликовали информационный пост жители в одной из групп «ВКонтакте».

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