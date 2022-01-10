Крымские власти подписали соглашения, которые планировалось заключить на отмененном из-за ковида ЯМЭФ

Некоторые договоренности были заключены на других экономических форумах. Фото: пресс-служба ЯМЭФ

Властям Крыма удалось заключить все соглашения, которые планировалось подписать во время проведения Ялтинского экономического международного форума. Напомним, мероприятие не состоялось из-за ковидных ограничений и роста заболевших.

Генеральный директор «Корпорации развития Республики Крым» Дмитрий Ворона рассказал ТАСС, на ЯМЭФ было заявлено соглашений на общую сумму 40 миллиардов рублей.

- Все, что мы планировали подписать на Ялтинском международном экономическом форуме, мы уже реализовали в рамках конкретных инвестиционных соглашений, - отметил Ворона.

Гендиректор «Корпорации развития Крыма» привел в пример заключение соглашения о реализации инвестиционного проекта по возрождению евпаторийского курорта «Мойнаки». В него инвестор намеревается вложить 35 миллиардов рублей.

Также в инвестиционные соглашения вылились и два проекта – по «Ялта-парку» и «Фонду «Спорт». Напомним, договоренность о реализации этих проектов была заключена на Петербургском международном экономическом форме. Заключен контракт и на строительство ЖК в Партените, который обсуждался на том же форуме.

Ранее «КП-Крым» писала, что за 2021 год вложения инвестиций в крымскую экономику превысили 100 миллиардов рублей. В числе крупных - проект по восстановлению курорта у озера Мойнаки.

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