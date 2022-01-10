В Крыму с начала года на пожарах погибло 7 человек

Основной причиной пожаров остается человеческий фактор. Фото: пресс-служба МЧС по РК

С начала года в Крыму на пожарах погибло семь человек. Такие данные озвучил министр МЧС по РК Сергей Садаклиев.

Всего на территории республики за это время ликвидировали 48 пожаров, из них 39 – техногенного характера. Удалось спасти пятерых человек.

Министр отметил, что количество пожаров остается значительным, поэтому гости и жители полуострова не должны забывать о правилах пожарной безопасности в быту.

- Основной причиной пожаров остается человеческий фактор и пренебрежение правилами пожарной безопасности в быту, а также при использовании отопительных приборов, - отметил Садаклиев.

Данные по ДТП в Крыму тоже неутешительные. С начала года на дорогах республики спасатели 28 раз привлекались для ликвидации последствий аварий. Спасено 5 человек, погибло – два. Не обошлось без спасения туристов и в горно-лесной зоне. Сотрудники МСЧ провели две поисковые операции в ходе которых оказали помощь троим людям.

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