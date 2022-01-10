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Общество10 января 2022 9:31

Ялтинские власти намерены бороться с высокими ценами

Глава администрации объявила о запуске тематической акции
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В городе стартует акция «Стоп, цена»

В городе стартует акция «Стоп, цена»

Фото: "КП" Архив

С наступлением нового года в Ялте решили бороться с высокими ценами. Такое заявление сделала глава администрации Янина Павленко в видеообращении, размещенном на ее странице в Facebook.

По словам Павленко, сохраняется приоритетной задача социальной обеспеченности нуждающихся категорий граждан. Но и добавляются новые: уборка города, работа транспорта и цены.

- Мы занимаемся реформированием системы ЖКХ и должны вычистить весь город. Второе - работа общественного транспорта, которая вызвала массу нареканий в прошлом году. Задача - наладить транспортную доступность всех поселков нашего региона. И третья задача, которую перед нами поставил глава республики, - это рост цен. Мы запускаем акцию «Стоп, цена», - рассказала глава администрации.

Павленко подчеркнула, что жителей будут информировать о всех изменениях и происходящих событиях.

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