И.о. главы администрации Симферополя будет назначен Максим Балахонов

Максим Балахонов. Фото: simf.rk.gov.ru

Несмотря на отставку главы администрации Симферополя в преддверии нового 2022 года, работа в столичном городе не прекращалась, в том числе во время праздничных дней. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, глава администрации Симферополя Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию 30 декабря минувшего года. Такое решение он принял после встречи с Сергеем Аксеновым.

- Совместно с руководителями министерств и ведомств, а также заместителями главы администрации Симферополя прорабатывали ситуацию по содержанию города, - отметил глава республики.

По его словам, исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Балахонов, который в настоящее время является первым заместителем главы администрации.

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