Из-за сильного тумана в аэропорту Симферополя задерживаются рейсы

Некоторые суда решили уйти на запасные аэродромы Фото: "КП" Архив

Прибытие 12 рейсов задерживается из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что экипаж семи воздушных судов принял решение уйти на запасные аэродромы в Сочи, Анапу и Краснодар.

- Актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов размещается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Симферополь, - отметили в пресс-службе.

На данный момент задерживается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Что касается вылета, то на несколько часов перенесли вылеты в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

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