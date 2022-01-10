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Общество10 января 2022 10:25

Из-за сильного тумана в аэропорту Симферополя задерживаются рейсы

Актуальную информацию можно отследить на онлайн-табло
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Некоторые суда решили уйти на запасные аэродромы

Некоторые суда решили уйти на запасные аэродромы

Фото: "КП" Архив

Прибытие 12 рейсов задерживается из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что экипаж семи воздушных судов принял решение уйти на запасные аэродромы в Сочи, Анапу и Краснодар.

- Актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов размещается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Симферополь, - отметили в пресс-службе.

На данный момент задерживается прибытие рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Что касается вылета, то на несколько часов перенесли вылеты в Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

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