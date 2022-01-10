Уборка Симферополя не прекращалась в период новогодних праздников

Специальная техника была подготовлена на случай непогоды. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Коммунальные службы Симферополя не прекращали поддерживать порядок в городе во время зимних праздников, сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на начальника департамента городского хозяйства крымской столицы Романа Гусынина.

По его словам, на улицах города трудились 550 дворников, которые использовали порядка 30 единиц специализированной техники МБУ «Город» и МУПов.

- Уборку улично-дорожной сети проводило 5 единиц подметально-уборочных машин. Также ежедневно работала бригада по очистке наносного грунта с прибордюрной зоны. Кроме того, проводились работы по обрезке зеленых насаждений на улице Карла Маркса, - отметил Гусынин.

На случай ухудшения погоды в Симферополе дежурили 12 единиц комбинированных дорожных машин и 6 тракторов МБУ «Город», которые были подготовлены для своевременной уборки снега. В период с 1 по 10 января было вывезено порядка 6 900 тонн мусора. Скопление отходов на контейнерных площадках оперативно ликвидировались.

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