В Крыму предприятие задолжало работникам более 2 миллионов рублей

В Кировском районе после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 2 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Кировском районе Крыма предприятие задолжало работникам в общей сумме 2,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК. Задолженность по заработной плате была погашена после вмешательства сотрудников правоохранительного ведомства.

- Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия. Установлено, что перед 45 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате, - говорится в сообщении.

Для восстановления прав рабочих прокуратура внесла представление руководителю организации, по заявлениям, которые были поданы в интересах сотрудников. Позже судом были выданы приказы о взыскании денежных средств.

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