Погода на 11 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

В Крым пришел пасмурный вторник.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.
Синоптики обещают холодную ветреную погоду, кое-где туман. Возможен дождь, вечером переходящий в снег.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-17 м/с. Столбик термометра покажет +4…+6°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +6…+11°, южный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Евпатории +1…+6°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.
В Керчи +3…+5°, северный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Феодосии +3…+5°, северный ветер 8-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Черноморском 0…+5°, северо-восточный ветер 8-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Джанкое 0…+4°, скорость северо-восточного ветра 4-9 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +8…+11°.
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