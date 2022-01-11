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Общество10 января 2022 22:09

Погода на 11 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 11 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 11 января 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Крым пришел пасмурный вторник.

В Крым пришел пасмурный вторник.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 января на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

Синоптики обещают холодную ветреную погоду, кое-где туман. Возможен дождь, вечером переходящий в снег.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +4...+6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-17 м/с. Столбик термометра покажет +4…+6°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло +6…+11°, южный ветер 1-4 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории +1…+6°, северо-восточный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Керчи +3…+5°, северный ветер 6-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +3…+5°, северный ветер 8-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском 0…+5°, северо-восточный ветер 8-15 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое 0…+4°, скорость северо-восточного ветра 4-9 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +8…+11°.

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