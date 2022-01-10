Медики скорой помощи приняли у жительницы Симферополя роды на дому

У медиков не оставалось времени, чтобы доставить женщину в больницу Фото: "КП" Архив

В 05.25 утра 28 декабря ушедшего года диспетчер скорой помощи принял звонок от 35-жительницы Симферополя, у которой начались роды.

Как сообщили в пресс-службе ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи», медики прибыли на место в течение 10 минут.

- При осмотре врачи установили, что женщина находится во втором периоде родов. Времени на эвакуацию не оставалось, поэтому специалисты решили провести операцию на дому, - говорится в сообщении.

На свет появился мальчик, который сразу закричал. Позже вместе с мамой его отправили в родильное отделение больницы.

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