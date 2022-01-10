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Здоровье10 января 2022 16:31

Более 9 тысяч человек обратились в пункты вакцинации в период новогодних праздников

Эпидемиологическая ситуация продолжает стабилизироваться
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Всего против новой коронавирусной инфекции вакцинировано полностью 849 329 человек

Всего против новой коронавирусной инфекции вакцинировано полностью 849 329 человек

Фото: "КП" Архив

В период зимних каникул в Крыму более 9 тысяч человек прошли процедуру иммунизации от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава РК со ссылкой на врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского.

По его словам, против Covid-19 по состоянию на 10 января полностью вакцинировано 849 329 человек.

- В период с 1 по 9 января 2022 года прошли вакцинацию первым компонентом 1 697 человек, вторым – 4 682. Для прохождения ревакцинации в прививочные пункты обратились 2996 человек, - уточнил Скорупский.

Напомним, в период праздничных выходных в Крыму не прекращали работу пункты вакцинации.

По-прежнему лидером по прививочной компании остается Симферополь, а также Ялта, Евпатория, Алушта, Армянск, Белогорск и Черноморский, Красногвардейский, Советский районы.

Кроме того, на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе фонд для стационарного лечения больных ковидом сокращен до 1 818 коек.

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